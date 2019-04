AVANÇO Secretaria autoriza licitação de R$ 1 milhão para aeroporto em Bonito Compra de equipamento de segurança e controle de voos, Papi

Foto: Reprodução

A Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, autorizou o Governo de Mato Grosso do Sul a abrir licitação para instalação do Perscurso de Aproximação de Precisão (Papi), que dará vida a um aeroporto no município de Bonito. A licitação pode custear o valor de até R$ 1 milhão.

O Papi é um sistema de auxílio visual usado para coordenar a altitude correta dos pilos e locais para pouso.Trata-se de quatro aparelhos de iluminação, isntalados na cabeceira sa pista de pouso e decolagem. As luzes são brancas e vermelhas, que alteram cor com a aproximação da aeronave.

Conforme o site Correio do Estado, o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, o investimento vai dar mais segurança à operação e aos passageiros. “Para Bonito, já autorizamos as obras na pista e agora a compra do Papi. Em seguida, vamos ampliar a Seção Contraincêndio e concluir a entrega desse aeroporto regional à população. Isso vai potencializar a economia e o turismo na região”, disse.

INVESTIMENTOS

A Secretaria de Aviação Civil (SAC) autorizou em novembro de 2018, a Ordem de Serviço para a execução de obras e serviços de recapeamento da pista de pouso e decolagem, da pista de taxiamento e do pátio de aeronaves, totalizando R$ 4,04 milhões. O Convênio também prevê a reforma e ampliação da Seção Contraincêndio.

Serão investidos R$ 5,54 milhões para melhoria da infraestrutura do aeroporto, sendo 70% dos recursos provenientes da União e 30% do Estado. O processo faz parte do Convênio firmado entre o ministério e o Estado, em 2016.

O projeto para reforma e ampliação da Seção Contraincêndio do aeroporto se encontra em fase de ajustes pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Sendo assim, a autorização para licitação será emitida futuramente pela SAC, tão logo o projeto seja aceito.

Fonte: Correio do Estado