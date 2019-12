Dourados Secretaria de Assistência social realiza audiência pública anual de avaliação das atividades desenvo

Audiência pública anual da Secretaria de Assistência Social reuniu técnicos e representantes de entidades assistenciais Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) da Prefeitura de Dourados realizou na terça-feira a Audiência Pública Anual no CRAS Jóquei Clube, recebendo usuários, servidores, entidades conveniadas, representantes do Conselho Municipal de Assistência Social e a comunidade em geral.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Maria Fátima Alencar, acolheu todos os presentes explanando sobre o ano de 2019, enfatizando a importância do trabalho social em sua vida e da honra de poder prestá-lo ao nosso município.

Fátima afirmou que esse ano foi permeado de dificuldades, especialmente financeiras, que para ela e os diretores foram superadas com a criatividade dos servidores em mobilizarem-se para conseguir entregar um bom resultado para a população mesmo com recursos escassos.

As diretoras e técnicos da secretária apresentaram um balanço das ações, executadas no ano de 2019 com seu viés específicos, cada qual apresentou as dificuldade e as potencialidades que geraram superação das expectativas, com ações por meio do trabalho dos servidores e suas parcerias com as entidades conveniadas entre outros.

Em nível federal, até o dia 3 de dezembro a Semas recebeu menos de um terço dos recursos aportados em 2017, a saber, que em 2017, o repasse em totais anuais foi de R$3.589.75,98, em 2018, R$ 3.135.284,87, e em 2019, apenas R$ 1.160.219,57.