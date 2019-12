Interior Secretaria de Assistência Social realiza série de oficinas com entidades sociais e coordenadores de

Durante o mês de novembro a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou cinco dias de oficinas com os coordenadores dos CRAS, técnicos de referência, orientadores sociais dos SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Também participaram entidades assistenciais como CEIA Ação Familiar Cristã, Casa Criança Feliz e Instituto Fuziy, que abordaram as práticas de sucesso de cada faixa etária, sendo este um serviço realizado em grupos com as faixas etárias de 0 a 06 anos, 6 a 15 anos, 15 a 17 anos e acima de 60 anos.

A secretária de Assistência Social Fátima Alencar afirmou que a oficina teve como objetivo complementar o trabalho social com as famílias nos CRAS, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, além de oportunizar o acesso às informações sobre direitos e participação cidadã.

Segundo ela, as oficinas ofereceram certificados aos participantes e foram momentos de muita troca de experiências e oportunidades de socialização em cada execução, garantindo maior qualidade na realização desses grupos, através de demonstração de atividades e de discussão de conceitos.

O SCFV é ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município através da Proteção Social Básica. Hoje em Dourados, acontece nos sete CRAS e conta com 48 grupos, sendo 850 participantes, e tem como prioridade atender as famílias de forma preventiva e também aquelas com os vínculos familiares já fragilizados.

Os CRAS do município realizam os Serviços uma vez por semana e os interessados podem procurar o CRAS do seu território para maiores informações.