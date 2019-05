CAMPO GRANDE Secretaria de Educação contrata motorista para ônibus e caminhão escolar Confira as atribuições à vaga

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu edital nessa terça-feira (21), para contratação de motorista para transporte escolar e caminhões para Rede Municipal de Ensino (Reme).

Os interessados na concorrência terão contrato vigente de 12 meses com a secretaria. O motorista deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica para condução de ônibus e caminhão.

Se contratado o motorista deverá zelar pelo bom estado do veículo, para garantir comodidade e segurança aos passageiros. Efetuar teste diário no veículo, nos freios, luzes e mecânica de sustentação.

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processo seletivo, no período das 10h, do dia 23 de maio, às 16h do dia 24 de maio, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Maiores informações sobre o edital de seleção podem ser obtidas pelo acesso ao site da prefeitura, no link para o Diário Oficial, através do endereço eletrônico: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.