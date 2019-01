Fronteira Secretaria de Segurança intensifica ações na fronteira do Brasil com o Paraguai

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desencadeou na última sexta-feira (18.01) a operação Fronteira em Alerta, que ocorre por tempo indeterminado.

A ação conta com a participação de equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPMRv), Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e o Grupamento Aéreo (GPA), além de estar ocorrendo de forma integrada com a Polícia Nacional.

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, o objetivo principal é aumentar a sensação de segurança da população desta região, e evitar ações do crime organizado. “Além dos policiais e equipes especializadas, também temos o efetivo da área de inteligência da Sejusp atuando para auxiliar no planejamento das atividades e o apoio do helicóptero”, frisou Videira.

Simultaneamente ainda estão sendo realizadas atividades de combate aos crimes transfronteiriços, como apreensões de entorpecentes, armas de fogo e munições, recuperação de veículos objetos de crime (roubo/furto), cumprimento de mandados de prisão e o policiamento e bloqueios para fiscalização nas rodovias estaduais e vicinais.