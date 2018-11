Atenção Básica Secretaria Estadual de Saúde realiza III Encontro Estadual de Atenção Básica

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza o III Encontro Estadual de Atenção Básica: 20 anos da Estratégia de Saúde da Família em Mato Grosso do Sul. O evento ocorrerá nesta quinta e sexta-feira (29 e 30.11), na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, na Capital.

A abertura acontece às 9h30 de amanhã com a presença de autoridades e convidados. O evento recebeu mais de 600 inscrições de participantes e 265 projetos enviados de 60 municípios de Mato Grosso do Sul.

Durante a programação serão realizados os painéis “A potência da produção do cuidado na ESF: Impactos na vida das pessoas e nos indicadores de saúde”, “A gestão da Atenção Básica: Falando de avanços e desafios contemporâneos” e “Educação e saúde na Atenção Básica: Integração ensino-serviço-comunidade”.

A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde da coletividade. Este trabalho é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades Básicas de Saúde Fluviais, nas Unidades Odontológicas Móveis (UOM) e nas Academias de Saúde.

Mato Grosso do Sul, por meio da SES tem investido e somado esforços no sentido de fortalecimento desta Política Pública considerada estratégica para a melhoria dos indicadores de saúde da população.

Neste evento comemora-se 20 anos da Estratégia de Saúde da Família no Estado, bem como os 30 anos da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser que, juntamente com o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, completa três décadas de existência, exercendo assim uma de suas atribuições em cumprimento ao artigo 200 da Constituição Federal, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

O evento acontecerá na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, na avenida Filinto Muller, 1.480 em Campo Grande

Confira a programação.