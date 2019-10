MEIO AMBIENTE Secretarias estudam abertura de edital para empresas "eco-friendly" Ações de coleta e destinação de eletrônicos promovem discussões para proteção ao meio ambiente em Campo Grande

Foto: Divulgação

Para reforçar o caminho correto ao descartar materiais eletrônicos, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), promove ações de coleta de resíduos pela Capital, a ação deve também diminuir o descarte de lixos eletrônico e outros de altos impactos no meio ambiente. Para o próximo ano, está em andamento um estudo a fim de elaborar um edital de chamamento público onde empresas certificadas e as chamadas eco-friendly [do inglês: ‘amigável ao meio ambiente’], possam se habilitar para realizar esse trabalho em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.

Além da Agetec, reúnem forças no projeto itinerante municipal, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), e também intuições da sociedade civil. Conforme o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, o principal objetivo é conscientizar a população com intuito de reduzir os impactos das ações humanas sobre o meio ambiente. “A Prefeitura Municipal se preocupa com o meio ambiente e o impacto causado pelo descarte irregular desse tipo de material. Com essas ações, queremos garantir ao cidadão que o descarte seja ambientalmente correto”, explicou.

No início do ano foi dado o primeiro passo, em fevereiro, a na Praça das Araras, no Centro, foram dois dias de coleta onde houveram muitos voluntários presentes. O material recolhido, conforme a administração, é entregue a instituições sem fins lucrativos, para que seja aproveitado e realizado a seleção.

Em agosto foi a vez da Lagoa Itatiaia, durante a realização dos Jogos Radicais. A coleta foi realizada em parceria com outra organização, que foi responsável pelo recolhimento, pesagem e destinação dos materiais descartados.

Em seguida, nos dias 25 e 26 de outubro, aconteceu a terceira ação de coleta de resíduos eletrônicos, dessa vez, no Parque Ecológico do Sóter – região urbana do Prosa, ação que faz parte da Semana Lixo Zero, que aconteceu simultaneamente em 88 cidades do país.

Nessa ação de dois dias, a Agetec contou com a participação da Solurb – Soluções Ambientais, que recolheu e destinou os equipamentos descartados pela população. Além disso, houve uma ação de conscientização ambiental junto às pessoas que levaram seus resíduos.

Nas três ações foram coletadas mais de 16 toneladas de resíduos eletrônicos, segundo relatório dos parceiros.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, disse que a tem ada gestão é conscientizar a população sobre a importância do descarte correto e proteção ao meio ambiente.

Em Campo Grande, para viabilizar essa conscientização, já foram instalados pela Prefeitura quatro Ecopontos de coleta: nos bairros Panamá, Noroeste; Nova Lima e União. Nesses lugares a população pode descartar gratuitamente resíduos, galhos e podas de árvores, eletroeletrônicos, móveis inutilizáveis, recicláveis e resíduos da construção civil de até 1 metro cúbico.

PRÓXIMOS PASSOS

A Agetec diz estar realizando estudos junto com Planurb, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e a Secretaria Municipal de Gestão (Seges) a fim de garantir que os resíduos descartados neste tipo de ação pelos órgãos públicos também tenham a destinação ambientalmente adequada. Para isso o edital de chamamento público seria a solução, afirmou agências.