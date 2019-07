Bioeconomia Secretário abre seminário sobre bioeconomia e destaca ações do Governo para fomento à pesquisa

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), abriu na tarde de terça-feira (23) o seminário sobre “Bioeconomia: Novo Paradigma de Desenvolvimento para Mato Grosso do Sul”, realizado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), na programação da 71ª Reunião Anual da SBPC.

“Trabalhamos fortemente com projetos multi-institucionais e multidisciplinares que têm explorado aquilo pode ser transformado em negócio de forma sustentável. Nós temos três biomas em Mato Grosso do Sul, uma agricultura de ponta, sob o ponto de vista da tecnologia incorporada em relação a isso, mas isso só se diferencia pelo nosso olhar e nós queremos fazer, através da pesquisa e da economia que isso seja efetivamente um diferencial”, comentou o secretário Jaime Verruck.

Para o titular da Semagro, Mato Grosso do Sul tem “condições extremamente favoráveis em termos de biodiversidade e tem se estruturado em temos de políticas públicas, infraestrutura e tecnologia para avançar de forma mais efetiva. Nós sabemos falar muito bem sobre as nossas potencialidades em termos de bioeconomia, mas precisamos passar isso para outras instituições. O governo do Estado tem cumprido o seu papel. Regulamentamos o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, modernizamos a legislação e continuamos destinando recursos para pesquisa, agora com ênfase nos resultados, mas percebemos que em alguns setores ainda é necessário um processo de convencimento sobre a importância da bioeconomia como estratégia de desenvolvimento.

Logo após a abertura, o professor da UFMS, Dr. Fábio de Oliveira Roque, coordenador do Biota-MS, apresentou os resultados já obtidos pelo projeto multi-institucional e multidisciplinar de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Biodiversidade de Mato Grosso do Sul, realizado com recursos do Governo do Estado, por meio da Semagro e Fundect. O Biota-MS realiza estudos sobre a biodiversidade do Estado para traçar estratégias de conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado do Centro-Oeste a instituir um programa com esse formato.

Logo em seguida foram apresentados estudos da UEMS, UFMS, Embrapa, UFGD e UCDB. A edição deste ano da SBPC tem como tema “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social”. A apresentação contou com a presença do secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, do presidente da Fundect, Marcio Pereira e dos reitores da UFMS e UEMS.