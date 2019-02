Reunião Secretário de Saúde de MS participa da primeira reunião do Conass de 2019

O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, participou nesta quarta-feira (13.2) da primeira reunião de 2019 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em Brasília. O encontro também teve a participação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

“Retorno ao Conass quase 20 anos depois para participar deste importante fórum que tem como missão articular, representar e apoiar as Secretarias Estaduais de Saúde no âmbito do SUS [Sistema Único de Saúde]”, destacou Resende.

Durante a reunião foi feita a apresentação de todos os secretários estaduais de Saúde do Brasil. Em seguida, foi apresentado o funcionamento do Conass aos gestores. Também foram explicados os projetos do Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde e o projeto de fortalecimento da Gestão Estadual do SUS.

Entre outros temas que discutidos, durante todo o dia, estão a situação do abastecimento dos medicamentos de compra centralizada e orientação quanto aos Fundos Estaduais de Saúde.

Amanhã (14.2), o secretário de Saúde de MS participa da reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).