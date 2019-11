Curso Secretários da Seges e Sefin participam da abertura do curso de formação para o curso Auditor Fiscal

Na manhã desta segunda-feira (18), o secretário da Seges (Secretária Municipal de Gestão), Agenor Matiello, e da Sefin (Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças), Pedro Pedrossian Neto, participaram da abertura do Curso de Formação do Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Auditor Fiscal da Receita do Município de Campo Grande/MS, Sefin/2019.

O secretário de Gestão, Agenor Matiello, enfatizou aos candidatos a importância deste Concurso. “A última realização de concurso nesta área foi há 20 anos. Hoje a Prefeitura de Campo Grande precisa expandir a fiscalização para melhorar da arrecadação”, frisou Agenor.

Já o Pedro Pedrossian Neto, Secretário de Finanças e Planejamento, destacou a relevância da contratação dos concursados. “Receber pessoas com sangue novo para aturem como Auditores da Receita, visto que, dos efetivos que atuam a grande maioria está em abono de permanência”.

Dos 9 mil inscritos, foram aprovados 200 para as demais fases e exclusivamente para o Curso de Formação foram convocados 54 candidatos, que realizarão esta fase do dia 18/11 à 22/11. Sendo que no dia 22/11 será aplicada a prova final do curso.

A Secretaria de Gestão, por meio da Gerência de Seleção de Recursos Humanos-GSRH é responsável pela realização desta fase e também por toda a coordenação do Concurso Público.

O evento foi realizado no Auditório do CEA (Centro de Educação Ambiental) Polonês, situado à Rua Corveta, n. 141, Bairro Carandá Bosque.

Estiveram presentes ao evento o Secretário Adjunto de Finanças e Planejamento Sérgio Padovan; gerente de Seleção Recursos Humanos, Márcia Dourado e a técnica da gerência de Seleção de Recursos Humanos, Tatiana Fernandes da Costa.