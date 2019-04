Secretários de Meio Ambiente das capitais brasileiras discutem inovações tecnológicas na área ambien

Secretários de Meio Ambiente de todo o país estão reunidos em Florianópolis desde domingo (14) no XVI Encontro Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27) para a apresentação de palestras e oficinas. O encontro tem sido um momento importante para a troca de experiências em busca de inovações e soluções locais pelo clima para as capitais brasileiras.

Durante o encontro o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa apresentou a experiência relacionada à implantação do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) em formato eletrônico pela Prefeitura.

“Mostramos como foi realizado todo o trabalho de implantação do E-CTR, desde as reuniões realizadas com a classe empresarial, o trabalho de implantação do sistema e treinamento dos servidores até a capacitação dos empresários do ramo do transporte de resíduos”, disse o secretário.

"Revelamos que com a utilização do formato eletrônico passamos a ter maior agilidade na emissão do documento, assim como todo o trabalho de monitoramento relacionado aos resíduos da construção civil em Campo Grande" destacou. Costa destacou que outras capitais gostaram do método e de como ocorreu a implantação e pretendem fazer o mesmo.

O encontro, que encerra nesta terça-feira (16), debateu temas que tratam dos benefícios da promoção das energias renováveis e a eficiência energética em diferentes frentes de ação a partir das experiências de algumas capitais.

Entre as questões discutidas estão o ecossistema para inovação, eficiência nas edificações, mobilidade, promoção da energia solar, além de identificar conceitos inovadores na produção e distribuição de energia, como, energia solar, geração de energia a partir dos resíduos, eficiência energética nas edificações públicas e privadas, energia sustentável no transporte e novas tecnologias.