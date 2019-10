Mattogrosso Secretários de Saúde são homenageados pelo vereador João César Mattogrosso em solenidade

Em solenidade alusiva ao Dia Municipal do Médico, realizada pelos vereadores na noite da última segunda-feira (21), na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) homenageou os titulares das Secretarias de Saúde do Estado e da Capital. Os homenageados foram agraciados com a Medalha Legislativa “Doutor William Maksoud”, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos profissionais de saúde à sociedade campo-grandense.

Com ampla participação da comunidade médica, que possui atuação de destaque na Capital, a Sessão Solene destacou a luta dos profissionais, os desafios enfrentados e outras reflexões que permeiam o cenário da medicina em nossa sociedade. O vereador João César Mattogrosso condecorou os Secretários de Saúde Estadual e Municipal, em reconhecimento aos avanços obtidos.

O primeiro homenageado foi o Dr. Geraldo Resende, atual Secretário de Estado de Saúde. Deputado federal licenciado, Geraldo Resende Pereira nasceu em Córrego Danta-MG. Graduou-se médico em julho de 1982 na Universidade Federal do Ceará, tendo feito especialização em Ginecologia-Obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da FMRP-USP, Ribeirão Preto (SP), em 1988.

Em seguida, o Dr. José Mauro Pinto de Castro Filho foi agraciado com a medalha. Nascido em Coxim - MS, é graduado em medicina pela Universidade do Oeste Paulista – UNOESTESP em 2000, com residência medica em Ortopedia na Santa Casa de Santos - SP, de 2001 a 2003, e subespecialidade em cirurgia do joelho no Hospital Santa Cecília SP, Instituto Cezar Kauano de 2005 a 2006. Atualmente é Secretário Municipal de Saúde Pública de Campo Grande.

“Sabemos que muitos são os desafios a serem superados para que tenhamos um atendimento ainda melhor no campo da saúde, tanto em esfera municipal quanto estadual, mas com certeza avançamos muito e com a seriedade desses representantes, sempre trabalhando em parceria com o legislativo, conseguiremos alcançar o nosso objetivo de proporcionar as melhores condições à população”, destacou o autor das homenagens.