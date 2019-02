Edital Sectur prepara edital para ambulantes que irão trabalhar no carnaval da Esplanada 5º Esquenta do Cordão Valu terá como grande atração, o show "Grito de Alerta", protagonizado pelo grupo Sampri

A líder do Cordão Valu, Silvana Valu anunciou nesta sexta-feira, 8, que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), irá preparar um edital destinado ao cadastramento dos ambulantes interessados em comercializar os seus produtos próximo da área onde o Cordão fará as suas duas apresentações no carnaval, na Esplanada Ferroviária, nos dias 2 e 5 de março.

"Dessa forma, os ambulantes poderão trabalhar sem problemas, com horário para iniciar e para encerrar as suas atividades. em um espaço destinado para eles. Essa, era uma luta antiga do Cordão, que agora deverá se efetivar, para que todos possam trabalhar tranquilamente", explica Silvana.

5º Esquenta do Cordão Valu

O quinto pré-carnaval do Cordão, marcado para este sábado, 9, na Jeremias Casa de Shows, terá como grande atração, o show "Grito de Alerta", protagonizado pelo grupo Sampri, que apresentará canções de Elis Regina, Chico Buarque e Gonzaguinha, Depois, a Charanga do Cordão Valu entra em cena, com as marchinhas de carnaval.

Serviço

5º Esquenta do Cordão Valu

Quando: 9 de fevereiro, sábado.

Onde: Ala dos Quiosques da Jeremias Casa de Shows, na Rua Brilhante, 2128, Bairro Bandeirantes.

Horário: Das 18h às 22h.

Ingressos: Das 18h às 19h, R$ 10; após esse horário, R$ 20.