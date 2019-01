Ensino médio SED abre seleção para professores de ensino médio de cursos profissionalizantes Interessados devem acessar site da pasta para preencher inscrição

A Secretaria Estadual de Educação (SED) abriu cadastro temporário para professores de ensino técnico do nível médio da Rede Estadual de Ensino (REE). As vagas são para o ano letivo de 2019.

Os interessados devem ter nível superior, habilitados em cursos de tecnologia, bacharelado ou licenciatura, com diploma ou comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são feitas no site da sed a partir de amanhã e seguem até 3 de fevereiro. O resultado será publicado no Diário Oficial do Estado no dia 06 de fevereiro.

Todos os dados e exigências necessárias para preencher as vagas, bem como suas lotações estão no edital publicado pela secretária da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta, no diário do governo.

O critério de seleção será a maior titulação comprovada pelo candidatos. Os aprovados serão convocados para preencher as vagas remanescentes ou novas vagas, de acordo com a demanda do curso.