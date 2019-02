Projovem Urbano SED conclui Processo Seletivo para contratação de profissionais que atuarão no Projovem Urbano

A Secretaria de Estado de Educação (SED), por intermédio do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (Neja), concluiu nesta quinta-feira (07.02) a seleção de profissionais visando o preenchimento de vagas no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). A relação com os candidatos aprovados está disponível nos editais publicados na edição n. 9.838 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Iniciado no último dia 17 de janeiro, o Processo Seletivo Simplificado teve como objetivo o complemento da equipe de trabalho responsável pelo atendimento do programa, em Campo Grande, e disponibilizou vagas às funções de Educador de Participação Cidadã, Qualificação Profissional, Educador de Ensino Fundamental (Matemática e Inglês) e de Assistente Pedagógico de Núcleo.

Os profissionais selecionados como educadores exercerão funções de planejamento, elaboração e apresentação de aulas, conforme diretrizes do Programa, trabalhadas na formação inicial e continuada, além da aplicação e correção de provas e trabalhos, lançamento de registros das avaliações e presenças dos estudantes no diário de classe. Para a função de Assistente Pedagógico, caberá a responsabilidade de coordenar, planejar, acompanhar e avaliar todo o trabalho das três dimensões do Programa, que envolvem Educação, Trabalho e Ação Comunitária.

Entrevistas

Com a conclusão do Processo Seletivo, a última etapa consistirá na entrevista pessoal para definição da contratação, exclusivamente nesta sexta-feira (08.02). De caráter eliminatório, ela será efetuada pela Comissão de Seleção, no Centro de Formação Mariluce Bittar, na rua dos Dentistas, n. 500 – bairro Tiradentes – nos horários especificados nos editais.

O candidato que não comparecer na entrevista pessoal na data, horários e local divulgados estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado. Em caso de dúvidas, os interessados deverão entrar em contato por meio do telefone (67) 3357-2311.