Cidade SED E TRE-MS lançam a 3ª edição do Projeto TRE na Escola-Cidadã

A Secretaria de Estado de Educação (SED) e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) lançaram nesta segunda-feira (5.6) a terceira edição do projeto “TRE na Escola-Cidadã”. O evento marca o início do concurso de redação do projeto, que este ano tem como tema “Participação Política: Direito e Dever do Cidadão”. “Este projeto possibilita aos alunos do ensino médio entenderem o processo político, tanto votando como tendo conhecimento de causa para, eventualmente, serem candidatos”, explicou o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Mato Grosso do Sul, Daniel Castro Gomes da Costa.

A solenidade, no auditório da Escola Estadual Lucia Martins Coelho, em Campo Grande, contou com a assinatura do Termo de Convênio entre o TRE-MS e o Governo do Estado, firmado pela presidente do TRE, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges e pela secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta. “Estamos em uma escola diferenciada, uma escola da autoria, com ensino médio em tempo integral. Aqui está a juventude que pode pensar o nosso País, pensar nos caminhos que queremos trilhar e que podem fazer a diferença”, destacou Maria Cecilia.

O projeto, voltado para os estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Ensino de Campo Grande, tem como objetivo divulgar aos jovens o processo eleitoral e serviços prestados pela Justiça Eleitoral, ressaltando a importância do voto ético e consciente, proporcionando-lhes o conhecimento de seus direitos e deveres no exercício da cidadania. “O objetivo é fomentar o debate sobre o processo eleitoral e a democracia e estimular a participação do jovem na vida política do País, defendendo o voto como instrumento de mudança”, afirmou a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges.

As inscrições dos estudantes serão realizadas pelos responsáveis das próprias escolas, no site do TRE-MS, no período de 8 de junho a 7 de julho. As cinco melhores redações, assim como a escola cujo aluno for o primeiro colocado, serão premiados. No site do TRE-MS, as escolas também podem agendar palestras sobre o tema.