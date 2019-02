Processo Seletivo SED encerra fase de entrevistas e publica resultado de Processo Seletivo

Foi publicado na edição de ontem (21/2), do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado final do Processo Seletivo Simplificado organizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), por intermédio do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (Neja), que visa a contratação de profissionais para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). A lista com os nomes dos candidatos aprovados está disponível nas páginas 4 e 5.

Iniciado no em 17 de janeiro deste ano, o Processo teve como objetivo o complemento da equipe de trabalho responsável pelo atendimento do Programa, em Campo Grande, e disponibilizou vagas às funções de Educador de Participação Cidadã, Qualificação Profissional, Educador de Ensino Fundamental (Matemática e Inglês) e de Assistente Pedagógico de Núcleo.

De acordo com a publicação de ontem, o candidato poderá formular recurso por discordância do resultado, por escrito, indicando de forma clara e objetiva as razões recursais. Os recursos deverão ser endereçados à presidente da Comissão de Seleção, e entregues no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da SED, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O prazo para recurso se encerra às 17 horas desta sexta-feira (22.2).

Função

Os profissionais selecionados como educadores exercerão funções de planejamento, elaboração e apresentação de aulas, conforme diretrizes do Programa, trabalhadas na formação inicial e continuada, além da aplicação e correção de provas e trabalhos, lançamento de registros das avaliações e presenças dos estudantes no diário de classe.

Para a função de Assistente Pedagógico, caberá a responsabilidade de coordenar, planejar, acompanhar e avaliar todo o trabalho das três dimensões do Programa, que envolvem Educação, Trabalho e Ação Comunitária.