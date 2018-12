PIB Sede de hidrelétrica, Selvíria tem o 2º maior PIB per capta do País O município fica atrás apenas de Paulínea (SP), conforme divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (14)

Sede da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, Selvíria – cidade com pouco mais de 6,5 mil habitantes localizada a 404 km de Campo Grande – teve o 2º maior PIB (Produto Interno Bruto) per capta do Brasil em 2016.

O município fica atrás apenas de Paulínea (SP), conforme divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (14).

Na lista dos 100 municípios com melhor desempenho no PIB, entram apenas 3 cidades sul-mato-grossenses: Campo Grande no 28º lugar, com R$ 25,4 bilhões, e Três Lagoas, em 99º lugar, com R$ 9,2 bilhões de PIB.

Segundo o estudo, a característica comum entre as 10 cidades com o maior PIB per capita no país em 2016 era justamente a baixa densidade demográfica (relação entre território e número de habitantes).

Paulínia teve PIB de R$ 314.638,69, graças à sua atividade de refino de petróleo. Já Selvíria, que recebe da hidrelétrica compensação financeira pela exploração de recursos hídricos, fechou 2016 com PIB em R$ 306.139,63 – aumento de 24,27% em relação ao ano anterior.

Em 2015, o PIB per capita de Selvíria foi de R$ 246.333,22, o 5º maior do País.

A Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, concedida ao grupo sino-brasileiro CTG Brasil –também responsável pela usina de Jupiá–, foi inaugurada em 1978, alagando terras da cidade.

Como compensação, o município, como vários outros às margens do Rio Paraná que perderam áreas por conta de empreendimentos semelhantes, recebem royalties. Em Selvíria, conforme dados do portal da transparência do município, apenas a cota parte da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos corresponde a R$ 3,4 milhões em receitas.