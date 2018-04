Protesto Sede do Incra permanece ocupada por MST na Capital "O protesto ocorre contra a venda de uma fazenda em Dois Irmãos do Buriti"

Foto: Reprodução/Nathália Rabelo/G1 MS

Integrantes do Movimento Sem Terra que desde terça-feira (24) ocuparam a sede da Superintendência Estadual do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Campo Grande, permanecem no local.

Segundo Cleiton Alexandre Pereira Valença, membro da direção estadual do movimento social, o protesto ocorre contra a venda de uma fazenda em Dois Irmãos do Buriti, na região oeste de Mato Grosso do Sul, que é uma área de interesse para o assentamento de famílias de trabalhadores sem-terra.

Ele diz, que havia o compromisso, que não foi cumprido, pela direção do Incra de efetuar a compra da propriedade para a reforma agrária.

A justificativa, conforme o movimento, apresentada pelo governo é de que não haveriam recursos disponíveis para fazer a aquisição.

Os manifestantes, cerca de 150 famílias, devem permanecer no local, conforme o membro da direção do movimento, até ter um posicionamento da superintendência regional sobre o assunto.

“O superintendente estava em Brasília nesta terça e quarta-feira. Tem chegada prevista para hoje. Estamos aguardando ele chegar, para nos reunirmos com ele”, diz. Durante o expediente, o Incra funciona normalmente.