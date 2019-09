Fórum Estadual Sedhast realiza 1º Fórum Estadual do Terceiro Setor

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realiza nesta quinta-feira (26.9) o 1º Fórum Estadual do Terceiro Setor, com o tema “Estratégias de Sustentabilidade, uma Construção de Direitos Humanos”.

A secretária da Sedhast, Elisa Cleia, destacou a importância das organizações sociais e o apoio dado pelo Governo do Estado. “O terceiro setor é uma das prioridades do governador Reinaldo Azambuja. Aumentamos os repasses para as Organizações Sociais. Ano passado foi repassado R$ 1,9 milhão. Esse ano foi R$ 2,4 milhões”, disse.

Organizado pela Superintendência da Política de Direitos Humanos (SUPDH) e da Coordenadoria de Apoio e Orientação às Organizações da Sociedade Civil (CAOSC), o Fórum Estadual do Terceiro Setor teve como intuito apresentar ferramentas de instrumentalização que auxiliem as Organizações da Sociedade Civil do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Superintendente da SUPDH, Ana Lúcia Américo, destacou que o evento tem como objetivo apresentar novas oportunidades para as entidades. “O poder Público sempre trabalhou junto com o terceiro setor. Vamos discutir formas e captação de recursos e também formas de gestões compatíveis com a realidade”, completou.

O promotor da 49ª Promotoria de Justiça, Gevair Ferreira Lima, afirmou que o terceiro setor tem papel fundamental na inclusão social. “As organizações sociais conseguem chegar aonde o poder público não consegue. Com a complexidade da nova legislação é necessário que as entidades se adaptem”, disse.

Durante o evento foi realizada a palestra “O Aspecto Emocional e a Influência na Gestão Social: Perdas e Ganhos”, apresentado pela secretária da Sedhast, Elisa Cleia. Também foi realizada mesa redonda com o tema “Desafios e Perspectivas do Terceiro Setor no Cenário Atual” e as palestras “Planejamento Estratégico e Captação de Recursos para Sustentabilidade da Organização” e “Marketing & Comunicação para o Terceiro Setor”.