Segovia é designado para atuar na embaixada do Brasil em Roma Troca de comando da PF foi primeira ação de Raul Jungmann na chefia do Ministério Extraordinário da Segurança Pública

Foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (1) o decreto de exoneração de Fernando Segovia do cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

Em outro decreto, o presidente Michel Temer designou Segovia para exercer a função de Adido Policial Federal na Embaixada do Brasil em Roma, Itália, pelo prazo de três anos.De acordo com o texto do ato presidencial, o prazo começará a contar a partir da data de apresentação à missão diplomática, em substituição e após o término do prazo da designação de Valdson José Rabelo.

O Diário Oficial desta quinta traz também o decreto que nomeia Rogério Galloro para exercer o cargo de diretor-geral do Departamento da Polícia Federal do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

A troca no comando da PF foi anunciada na última terça-feira (27), e foi um dos primeiros atos do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.