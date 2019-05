Inscrições Seguem abertas inscrições para cursos técnicos a distância do IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com inscrições abertas na seleção que oferta 560 vagas nos cursos técnicos subsequentes a distância em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática.

A oferta é para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã.

Para concorrer é necessário ter ensino médio completo. As inscrições vão até dia 21 de maio. O interessado deve acessar a Página do Candidato (é necessário realizar o cadastro previamente, para aqueles que ainda não o possuem).

Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.



As normas do processo seletivo estão disponíveis no edital de abertura, publicado na Central de Seleção.

Seleção - Ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, promovido pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) do IFMS. A divulgação das inscrições homologadas será feita no dia 31 de maio.

O sorteio será realizado no dia 7 de junho, na Reitoria do Instituto, em Campo Grande. Já o resultado será divulgado no dia 10 do mesmo mês.

Técnico subsequente - Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) ou dois anos (Administração e Edificações). As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, com encontros presenciais semanais, conforme disponibilidade dos campi ou polos.

O início das aulas está previsto para 28 de junho.