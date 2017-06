Operação Convescote Segunda fase Operação Convescote mira servidores e diretor financeiro do TCE

Foto: Alair Ribeiro/MidiaNews

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta sexta-feira (30) a segunda fase da Operação Convescote, que apura desvios de recursos públicos em convênios firmados entre a Faespe (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual) e órgãos públicos do Estado.

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de condução coercitiva e busca e apreensão, todos expedidos pela Vara Especializada do Crime Organizado da Capital.

Entre os alvos estão servidores do Tribunal de Contas (TCE-MT), da Assembleia Legislativa (AL-MT), além de funcionários do Sicoob e da Faesp.

Estão nas ruas, agentes do Gaeco, da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar (PM).

Além do crime de constituição de organização criminosa, também há indicativos da prática de peculato, lavagem de capitais e corrupção ativa.Alvos

O advogado Ricardo Monteiro confirmou que um dos alvos da operação é o servidor de carreira do TCE-MT, Marcelo Catalano. Ao MidiaNews, ele disse que seu cliente teve a assinatura “grosseiramente falsificada” para comprovar a prestação de serviços.

“Ele teve a assinatura grosseiramente falsificada. Quando é prestado serviço por uma empresa, é gerado um relatório e um funcionário do Tribunal atesta que e aquele serviço foi efetivamente prestado. Obrigatoriamente um servidor concursado tem que atestar a nota fiscal”, disse.

Outro alvo da operação foi Enéas Viegas, diretor financeiro do Tribunal de Contas. A confirmação é do advogado José Rosa.

"Não tem envolvimento nenhum, segundo ele, com nada do que estão falando, mas vai responder as perguntas que porventura fizerem. O que aconteceu foi que até abril houve um contrato do Tribunal de Contas com a Faespe. E, por esse contrato, a Faespe fornecia mão de obra, entre 60 a 70 pessoas por mês. E ele só fazia pagamento mediante relatório. Houve a prestação de serviço, essas pessoas foram lá. Portanto, ele não tem nenhuma ligação com o contrato e é isso que ele vai falar", disse José Rosa.

“A decisão diz que eles têm que ser conduzidos para saber se tem alguma coisa, envolvimento. O telefone de cada um foi recolhido para verificar conversas, ligações. Mas é muito genérico, não tem nada específico. Eles estão atrás de informações”, disse o advogado.O assessor parlamentar do deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), Odenil Almeida, também é um dos conduzidos. Ele não quis falar com a imprensa. Outro assessor de Maluf conduzido foi Sued Luz.

A reportagem apurou que duas pessoas, identificadas apenas como Adriely e Mauricio, funacionárias do Sicoob, também foram alvos. Eles não tiveram seus sobrenomes revelados.

1ª fase

De acordo com o Gaeco, os alvos da primeira fase da Convescote, deflagrada no último dia 20, desviaram mais de R$ 3 milhões dos cofres públicos.

O esquema de desvios de recursos, segundo as investigações, era viabilizado pelos pagamentos que órgãos como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, além da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra) e Prefeitura de Rondonópolis, faziam por meio de convênios com a Faespe para prestação de serviços diversos.

A Faespe, por sua vez, subcontratava empresas (algumas delas "fantasmas"), cujos serviços eram pagos com dinheiro público.

Porém, conforme o Gaeco, quem atesta as notas fiscais dos mencionados "serviços" era um funcionário da própria Faespe e não um servidor público escalado para fiscalizar e supervisionar citados convênios.

Foram alvo de mandados de prisão preventiva: Claudio Roberto Borges Sassioto, Marcos Moreno Miranda, Luiz Benvenuti Castelo Branco de Oliveira, Jose Carias da Silva Neto Neto, Karinny Emanuelle Campos Muzzi de Oliveira (que conseguiu prisão domiciliar), João Paulo Silva Queiroz, José Antônio Pita Sassioto, Hallan Goncalves de Freitas, Marcos Jose da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção e Eder Gomes de Moura.

Dos presos, quatro já conseguiram deixar a cadeia. Karinny Emanuelle Campos Muzzi de Oliveira, Jocilene Rodrigues de Assunção e Marcos Moreno Miranda tiveram as prisões preventivas convertidas em domiciliares, por decisão da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

Já João Paulo Silva Queiroz conseguiu liberdade, sem nenhuma medida cautelar, também por decisão da magistrada.