Clima Segunda-feira amanhece chuvosa e máxima não passará dos 31°C em MS Na Capital, há previsão de chuva a qualquer hora do dia e máxima de 27°C

Campo Grande amanheceu chuva nesta segunda-feira. Foto: Henrique Kawaminami

A segunda-feira (9) começou chuvosa em Campo Grande e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de pancadas durante todo o dia em todas as regiões do Estado. A temperatura máxima não passará dos 31°C.

Em Campo Grande, a previsão é de céu nublado durante todo o dia e pancadas de chuva podendo ser acompanhadas com trovoadas. A temperatura máxima será de 27°C. Na região sul, a segunda-feira será de céu parcialmente nublado e há possibilidade de chuva no final da manhã. A máxima não passará dos 24°C em Angélica, Eldorado, Iguatemi, Jateí, Naviraí, Mundo Novo, Dourados e Ponta Porã.

Três Lagoas, Paranaíba, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Nova Andradina e Bataguassu, a máxima será de 30°C. Coxim, Figueirão, Sonora, São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Aquidauana, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho, a máxima será de 31°C. Há previsão de chuva em todas as cidades.