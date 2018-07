Tempo Segunda-feira com queda de temperatura e céu nublado para MS

Foto: Chico Ribeiro

A aproximação de uma frente fria deve provocar aumento de nebulosidade no Mato Grosso do Sul na madrugada de domingo para segunda-feira. Então, hoje (9.7) o tempo será nublado a parcialmente nublado e com queda de temperatura nas regiões Sul, Central e Pantaneira. Demais áreas o tempo seguirá seco com predomínio de sol na maior parte do dia.

A umidade relativa do ar varia de 95% a 40% e os termômetros registram de 9ºC a 26ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios: