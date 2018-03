Segunda-feira comeÃ§a com previsÃ£o de tempo abafado

Segunda-feira começa com previsão de tempo abafado

Foto: Chico Ribeiro

O sol não vai dar trégua nesta segunda-feira (12.3), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Conforme a meteorologista Franciane Rodrigues, o dia será de calor e tempo abafado. Em Três Lagoas, por exemplo, os termômetros podem registrar até 35ºC.

Pancadas de chuvas são esperadas em especial na parte Central e Norte do Estado.

Confira as temperaturas esperadas:

Campo Grande – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Dourados – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Coxim – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)