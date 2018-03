Tempo Segunda-feira de calor e previsão de pancadas de chuva principalmente na região Sul do Estado

Foto: Chico Ribeiro

Segunda-feira de temperatura máxima acima dos 30º C no Estado, fazendo com que a umidade relativa do ar fique entre 50% a 95%. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec), uma massa de ar quente e úmida deverá predominar no Estado, e com isso haverá formação de nuvens ao longo dia que poderá provocar pancadas de chuva a partir da tarde, em especial na parte Sul do Estado. Umidade Relativa do Ar: 50-95%.

Veja como ficam as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Dourados – 23ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

Corumbá – 30ºC (mínima) / 38ºC (máxima)

Três Lagoas – 25ºC (mínima)/ 38ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima)/ 36ºC (máxima)

Coxim – 27ºC (mínima)/ 34ºC (máxima)