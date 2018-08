Tempo Segunda-feira de sol com temperaturas em elevação no Estado

Foto: Edemir Rodrigues

Esta segunda-feira (13.8) começa em Mato Grosso do Sul com uma massa de ar seco que vai predominar em todas as regiões do Estado, deixando o céu com predomínio de sol e temperaturas em elevação.

A umidade relativa do ar diminui de forma significativa com variação de 80% a 20%. As temperaturas oscilam de 9ºC a 34ºC e os ventos devem ficar de fracos a moderados com rajada. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.