Tempo Segunda-feira de tempo instável em Mato Grosso do Sul

Foto: Kelly Ventorim

Tempo instável em Mato Grosso do Sul ocasionado pelo avanço de uma frente fria que pode provocar aumento de nuvens, com possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas, especialmente, nas regiões Pantaneira, Sudoeste, Sul e Central. Demais áreas seguem com condição parcialmente nublado com possíveis chuvas isoladas à tarde.

A umidade relativa do ar varia de 90% a 25% e a temperatura no Estado ficará entre 12ºC a 35ºC e os ventos devem ficar de fracos a moderados com rajada. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.