Segunda-feira Ã© de tempo instÃ¡vel e pode chover em boa parte do MS

Clima Segunda-feira é de tempo instável e pode chover em boa parte do MS Em Campo Grande a mínima será de 21°C e a máxima pode chegar a 29°C

A primeira semana do mês de dezembro começa chuvosa em Mato Grosso do Sul. Ao menos é o que indica a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) que prevê dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente nas regiões sudoeste e centro-oeste do Estado.

Para as demais áreas pode chover especialmente na parte da tarde e o tempo deve permanecer parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva.

Devido às chuvas, a umidade do ar ficará com índices elevados neste dia com valores entre 95% e 45%, e as temperaturas podem variar entre de 21°C a 34°C, com tendência a ligeiro declínio.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande a mínima será de 21°C e a máxima pode chegar a 29°C. Dourados os termômetros registram mínima de 24°C a máxima pode chegar a 34°C. Três Lagoas o tempo permanece entre 25°C e 33°C.