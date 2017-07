Temperatura Segunda-feira, quente e seca em Mato Grosso do Sul "Confira a temperatura para a capital e algumas cidades do estado."

Por: Larissa Amaral com assessoria

Foto: Reprodução web

Último dia do mês de Julho será de calor e seca no estado, sem previsão para chuva na capital com máxima de até 30°C e mínima de 18°C.

Em São Gabriel do Oeste faz calor de até 29°C, assim como em Naviraí.

Em Dourados a máxima será de 30°C e mínima de 16°C.

E em Camapuã o calor pode atingir os 31°C.