Segunda-feira serÃ¡ chuvosa e temperaturas chegam a 35Â°C em MS

Clima Segunda-feira será chuvosa e temperaturas chegam a 35°C em MS Há possibilidade de chuva forte em algumas regiões

Foto: Arquivo

A segunda-feira (23) tem previsão de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva nas regiões norte e nordeste do estado. As chuvas podem ser fortes. Nas outras regiões do estado, o dia deve ser de céu nublado ou parcialmente nublado. As temperaturas ficam entre 18°C e 35°C.

Em Campo Grande, há possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 20°C e máxima chega a 27°C. Informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima) apontam que a previsão para esta semana é de redução das condições para chuvas. Os maiores acumulados de chuva estão concentrados nas regiões norte e bolsão, com até 125 milímetros de chuva.

“Nas demais áreas, as chuvas também são estimadas em acumulados menores em até 70 milímetros ao longo do período”, explica a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.