EMPREGO Segunda-feira tem 12 concursos abertos com salários de até R$ 9,6 mil Há oportunidades também para estagiários do curso de Direito

Inscrições para as oportunidades da UFGD se encerram nesta segunda-feira (18). Foto: Reprodução

A penúltima semana de fevereiro começa com 12 concursos abertos e salários que chegam a R$ 9,6 mil. As inscrições para as oportunidades da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) se encerram nesta segunda-feira (18).

Bataguassu - A Prefeitura de Bataguassu abriu seleção de estagiários do curso de Direito. O aluno prestará serviços na Procuradoria, onde vai atuar em jornada de 30h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 700,00, mais auxílio-transporte de R$ 100,00 ao mês.

Os interessados podem inscrever-se até o dia 25 de fevereiro de 2019, preenchendo o formulário disponível no endereço eletrônico www.bataguassu.ms.gov.br, o qual deve ser entregue diretamente na Procuradoria Geral do Município.

Campo Grande – A Prefeitura de Campo Grande abriu seleção para contratar 150 profissionais da escolaridade Alfabetizado, para atuarem na função de Merendeiro.

Servidores atuarão em jornadas de 40h semanais, com remuneração de R$ 1,1 mil ao mês. As inscrições são recebidas até às 16h do dia 19 de fevereiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br.

Japorã - A Prefeitura abriu processo seletivo para contratação de uma psicóloga, para a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação).

As inscrições devem ser realizadas através da entrega de envelope não lacrado até amanhã, 19 de fevereiro, das 8h às 11h, no Departamento de Recursos humanos, situado na Avenida Deputado Fernando Saldanha, Centro, Japorã - MS.

A Seleção será realizada por meio de análise de currículos. O contratado deve cumprir a jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente a remuneração no valor de R$ 2.000,00.

Juti - A Prefeitura Municipal abriu inscrições de concurso com 53 vagas. A carga de trabalho é de 40h semanais com renumeração variando de R$ 998,00 a R$ 10.295,00 variando conforme o cargo escolhido pelo candidato.

As oportunidades se dividem em: Coletor de Lixo. (2); Coveiro. (1); Trabalhador Braçal (9); Trabalhador Braçal - Assentamento Santa Clara II (1); Eletricista. (1); Motorista Ii. (6); Motorista Ii - Assentamento Santa Clara (1); Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas (1); Agente Comunitário de Saúde - Assentamento Santa Clara Ii (1); Agente Comunitário de Saúde - Área Rural e Urbana (2); Agente de Controle de Endemias. (2); Técnico em Enfermagem. (6); Técnico de Informática. (1); Arquiteto (1); Contador; Enfermeiro; Médico (2); Cirurgião Geral (1); Ginecologista Obstetra (1); Pediatra (1); Veterinário (1); Odontólogo (1); Professor Anos Iniciais (5), Artes (1), Ciências da Natureza - Biologia, Educação Física (1), Educação Infantil (4), Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de março de 2019, no site www.msconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 31,84 a R$ 33,25 de acordo com o nível de escolaridade.