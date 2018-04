Segunda-feira tem dia nublado e chuva em MS

Foto: Chico Ribeiro

Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Centro-Norte e Leste do Estado. Essa é a previsão para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (16.4).

Nas demais áreas, o dia fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura fica entre 16ºC e 32ºC, sendo que na Capital os termômetros registram de 18ºC a 27ºC.