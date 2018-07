Tempo Segunda-feira tem sol e tempo seco em MS, diz Cemtec

Foto: Chico Ribeiro

Massa de ar seco continua a predominar sobre Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (16.7) deixando o tempo firme em todas as áreas do Estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A umidade relativa do ar permanece baixa, entre 20% e 70%. A recomendação é beber muito líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Confira como fica a temperatura em algumas cidades:

Campo Grande – 20°C (mínima) / 32°C (máxima)

Dourados – 17°C (mínima) / 34°C (máxima)

Corumbá – 22°C (mínima) / 33°C (máxima)

Três Lagoas – 20°C (mínima) / 36°C (máxima)

Ponta Porã – 18°C (mínima) / 31°C (máxima)

Coxim – 17°C (mínima) / 36°C (máxima)