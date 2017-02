Trânsito Segunda parcela do IPVA vence nesta sexta-feira no Estado

Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (24), último dia para pagamento da segunda parcela do IPVA, as guias pagas no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) serão recebidas somente até às 18h. O recolhimento da guia é feito até esse horário devido ao expediente bancário.

Ressaltamos que a Agência Suzana Lopes Sgobbi, que funciona no Shopping Campo Grande, terá atendimento normal até às 22h, porém não receberá as guias do IPVA após às 18h. A situação deve se repetir nos meses seguintes do parcelamento. (Com assessoria)