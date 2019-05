Campeonato Brasileiro Segunda rodada termina nesta noite com Santos x Fluminense e Botafogo x Bahia Jogos na Vila Belmiro e no Engenhão completam a agenda da competição nacional neste meio de semana.

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro termina na noite desta quinta-feira (2) com duas partidas. O Santos recebe o Fluminense na Vila Belmiro, enquanto o Botafogo pega o Bahia no estádio Engenhão.

Às 18h15 (de MS) o Peixe busca a sua segunda vitória no campeonato. O time do técnico Jorge Sampaoli deve começar com Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge (Felipe Jonatan); Alison (Lucas Veríssimo), Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean; Soteldo e Rodrygo (Eduardo Sasha).

Já o Fluminense vai atrás da reabilitação após estrear com derrota para o Goiás. O Tricolor iniciará o jogo com Rodolfo; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva, Allan, Everaldo e Luciano; Yony González (Pedro).

Às 19h o Botafogo enfrenta o Bahia no Rio de Janeiro. O Alvinegro deve entrar em campo com Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha, Cícero, João Paulo, Rodrigo Pimpão e Erik; Diego Souza.

Já o tricolor baiano contará com Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Elton, Gregore, Ramires, Arthur Caíke e Arthur; Gilberto.

A segunda rodada do Brasileirão começou na quarta-feira com oito jogos: Internacional 2x1 Flamengo, Corinthians 1x0 Chapecoense, CSA 1x1 Palmeiras, Cruzeiro 1x0 Ceará, Avaí 1x1 Grêmio, Fortaleza 2x1 Athletico Parananense, Vasco 1x2 Atlético Mineiro e Goiás 1x2 São Paulo.