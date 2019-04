Assalto Segurança trama assalto em empresa e dois são presos após roubo de R$ 40 mil Crime aconteceu durante a tarde de segunda

Dois homens, de 37 e 43 anos foram presos acusados de praticar assalto a uma empresa de onde levaram um malote com R$ 40 mil. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (15) em Campo Grande e descobriu-se que o segurança da empresa, o homem de 43 anos, teria tramado toda ação.

A prisão e apreensões de dinheiro, carros, arma de fogo e munições foram feitas pela Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos).

Segundo a polícia, a PM com a informação do roubo de malote na empresa. Um dos autores, de 37 anos, rendeu um funcionário do setor financeiro da empresa e supostamente também rendeu o comparsa, o segurança de 43 anos. O segurança é prestador de serviço de uma empresa armada terceirizada.

O homem de 37 anos aproveitou-se do momento em que o segurança e o responsável pelo setor financeiro saíam das dependências da empresa com o malote. O momento da abordagem, foi durante o embarque em um carro do diretor financeiro e contábil.

Ainda de acordo com o site, após o recebimento da informação do roubo, policiais iniciaram os trabalhos investigativos no local. Foi constatado que um veículo Fiat Punto havia sido utilizado durante o crime. O carro foi encontrado logo depois em um lava-jato na Vila Nova Campo Grande.

Segundo a polícia, posteriormente, os investigadores descobriram que o homem de 37 anos, que estava no Fiat Punto, recebia apoio do segurança que estava em um carro Renault Logan. Ambos foram abordados logo após saírem do lava jato.

Dentro do Renault Logan foram localizadas seis munições calibre 38 intactas. De acordo com a polícia, durante a prisão, ambos confessaram o crime e disseram que planejaram toda a ação com antecedência.

Parte do dinheiro subtraído, R$ 28.760, que estava com um parente do segurança foi recuperado. Na casa do homem de 37 anos, foram localizados mais R$ 870. A arma utilizada, um revólver calibre 38, municiado, também foi apreendido junto com os carros.