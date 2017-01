Interior Sehab firma parceria para construção de casas populares em Coxim

Nesta segunda-feira (30), a secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo Avesani Lopez, participou da assinatura de contratos com as famílias beneficiadas com o Programa Habitacional Financiado e Subsidiado com recursos do FGTS do Programa Carta de Crédito Associativo.

O Programa Habitacional Financiado e Subsidiado com recursos do Estado, Município e do FGTS do Programa Carta de Crédito Associativo visa atender famílias com renda familiar de R$ 1.300,00 a R$ 3.520,00, e que tenham interesse e capacidade de financiar a sua moradia com prestações de no máximo 30% da renda.

O programa é uma parceira do Governo do Estado com o município de Coxim e o Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Para a construção da 1ª Etapa de 33 unidades habitacionais no Conjunto Habitacional Taquari II, o Governo do Estado irá doar para as famílias o terreno mais o investimento da infraestrutura externa no valor total de R$ 436.139,06 e mais o subsídio que cada família irá receber do Estado. Esse subsídio do Estado varia entre os valores de R$3.000,00 a R$ 7.500,00.

Já a Prefeitura de Coxim irá investir R$ 131.032,91 com atendimento de infraestrutura interna.