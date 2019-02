Campeonato Seis partidas abrem a 6º rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste final de semana

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol – Série A, segue para sua 6ª rodada, e de acordo com a tabela desta edição, neste final de semana acontecem seis partidas, nas cidades de em Campo Grande, Costa Rica, Aquidauana, Mundo Novo, Itaporã e Corumbá.

No sábado (09.02) a partir das 16h no Estádio Noroeste em Aquidauana tem Novo X Aquidauanense. Em Campo Grande, no estádio Morenão o líder da competição, Águia Negra enfrenta o EC Comercial que está na quarta posição no ranking do sul-mato-grossense.

Já no domingo (10.02) às 10h, o confronte é entre o Corumbaense versus União ABC no Morenão, as equipes tentam melhorar a pontuação na tabela, Corumbaense até o momento com 6 pontos e ABC com 5.

Na sequência, às 16h o Morenão vai receber, Operário FC X Ser Chapadão, ainda no domingo (10), o Sete de Setembro joga em Mundo Novo, na Toca do Urso, a partida será contra o time da casa, a partir das 16h.

E no Laertão, o Costa Rica recebe o Operário AC, a partir das 16h. O time da casa acumula 6 pontos e a vice-liderança do campeonato, já o Operário AC, está em último no ranking do grupo A.

Na quarta-feira (13) às 16h acontece o embate entre Sete e União, a partida faz parte da terceira rodada do estadual, que seria realizado no último dia (27.01). O confronto será no Chavinha em Itaporã.

Às 20h10, o Corumbaense enfrenta o Novo, ainda pela segunda rodada, devido ao adiamento do último confronto entre os times. O jogo vai acontecer no Arthur Marinho em Corumbá.

O Campeonato Estadual é realizado pela Federação de Futebol de MS (FFMS) e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).