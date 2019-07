CULINÁRIA Seleção de inscritos no concurso de cozinheiros amadores acontecerá entre 29 e 31 de julho Categorias avaliadas serão chefs, churrasqueiros e confeiteiros

Foto: Elis Regina

O concurso para cozinheiros amadores realizado pelo Festival Gastronômico Comitiva dos Chefs selecionou 47 pratos na primeira etapa, entre receitas nas categorias chef, churrasqueiro e confeiteiro. A adesão foi bastante positiva e reuniu uma gama de pratos produzidos com originalidade e criatividade.

No site do evento, www.comitivadoschefs.com.br está publicada a lista dos inscritos que participarão das próximas etapas do certame. Na segunda avaliação, os participantes terão que preparar o prato, no Espaço Dedê Cesco, na Rua Miraflores, 58, Carandá Bosque.

A primeira categoria a ser avaliada será a de Chefs, no dia 29 de julho e os candidatos deverão chegar no local a partir das 16h para iniciar o pré-preparo. Às 19h será iniciada a eliminatória com a presença de um corpo de jurados constituído por chefs participantes da Associação dos Profissionais de Gastronomia de Mato Grosso do Sul (APGMS).

Já no segundo dia, 30 de julho, será a vez dos inscritos na categoria confeiteiros, os quais deverão comparecer no mesmo horário e local. Finalizando a etapa, no dia 31 de julho, os candidatos com receitas apresentadas na modalidade churrasqueiro também irão preparar o prato correspondente.

É importante destacar que os inscritos devem acompanhar os resultados pelo site da Comitiva dos Chefs, porque as receitas classificadas participarão de nova seletiva nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

A etapa final do concurso que escolherá o melhor prato em cada categoria acontecerá durante o Festival realizado entre os dias 16 e 18 de agosto, na Plataforma Cultural, da Esplanada Ferroviária.

SOBRE O PROJETO

O projeto Festival Comitiva dos Chefes foi contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) da Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

A edição 2019 será realizada na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária, entre 16 e 18 de agosto, em Campo Grande (MS). O endereço é Avenida Calógeras, 3015, Centro.