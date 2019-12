Boxe Juvenil Seleção de MS termina Brasileiro de Boxe Juvenil em 3º lugar Resultado foi sacramentado com a medalha de ouro obtida por Luis Oliveira, o Bolinha, na categoria até 52 kg

A seleção de Mato Grosso do Sul terminou o Campeonato Brasileiro de Boxe Juvenil, para atletas de 17 e 18 anos, em Esteio (RS), com o terceiro lugar.

O resultado foi sacramentado com a medalha de ouro obtida por Luis Oliveira, o “Bolinha”, paulista que representou o Estado na categoria até 52 kg, com quatro vitórias.

Jesiel Rosa, na categoria até 57 kg, e Eduardo Martins, até 69 kg, terminaram a competição com medalhas de bronze.

A competição juvenil terminou com o título da seleção da Bahia, com quatro medalhas de ouro, seguida por São Paulo, com dois ouros. Na classe elite, para atletas acima dos 18 anos, os representantes do Estado não passaram da fase eliminatória.

“A terceira colocação obtida na classe juvenil é motivo de muito orgulho”, destaca o presidente da Federação Estadual, Marcelo Nunes.

A competição contou com a participação de 260 pugilistas de 24 Estados. A próxima temporada do boxe sul-mato-grossense está prevista para fevereiro com a Copa Primeira Hora.