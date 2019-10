Seleçao Seleção de MS termina Brasileiro em 2º e garante acesso à primeira divisão Classificação foi sacramentada com vitória sobre o Pará por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/20

A seleção de Mato Grosso do Sul terminou o Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei sub-16 Feminino, em Boa Vista (RR), em 2º lugar, resultado que lhe garantiu vaga na 1ª divisão da categoria.

A classificação foi sacramentada com vitória sobre o Pará por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/20.

As meninas sul-mato-grossenses ficarão atrás apenas das anfitriãs, que terminaram com o título, e do próprio Pará, terceiro colocado. A classificação ainda contou com Tocantins, em 4º, Piauí, em 5º lugar, e Bahia, na 6ª e última posição.

No Espírito Santo - A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) divulgou também a tabela do Brasileiro de Seleções Sub-18 Feminino da 2ª Divisão. A competição será realizada em Domingos Martins (ES) entre os dias 9 e 13 de outubro.

No grupo A estão Piauí, Amapá, Roraima e Espírito Santo. Mato Grosso do Sul, Sergipe, Tocantins e Bahia formam o grupo B. de acordo com o regulamento, todos os times jogam entre si nos grupos na 1ª fase. Os dois melhores avançam para as semifinais.