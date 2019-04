Seleção Seleção do Estado perde só para campeão e consegue acesso

A seleção sul-mato-grossense masculina sub-17 de vôlei conseguiu o acesso para a divisão especial do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) de 2020.

A equipe do Estado perdeu apenas para o Maranhão e garantiu a segunda colocação geral do torneio, disputada em pontos corridos e turno único. A primeira posição ficou exatamente com os maranhenses, campeões invictos.

A primeira divisão do CBS sub-17 masculino foi disputada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), entre quarta-feira (27) e domingo (31).

Pela sétima e última rodada, Mato Grosso do Sul venceu os vizinhos de Mato Grosso por 3 sets a 2 (23/25, 26/24, 22/25, 25/20 e 15/12), no domingo.

O time sul-mato-grossense se junta a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná na divisão especial do ano que vem, além do também promovido Maranhão.

De acordo com a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), a equipe teve o comando do técnico Ademir, auxiliado pelo assistente Robertinho.

A seleção estadual contou com os seguintes atletas:

Levantadores: Lucas (Associação Calvoso Voleibol de Ponta Porã) e Vinícius (ACV Paranhos);

Ponteiros: David (ACV Ponta Porã), Igor (ACV Caarapó) e Rodrigo (ACV Ponta Porã);

Centrais: Juliano (ACV Ponta Porã), João Guilherme (ACV Amambai) e Rosiel (Bonito);

Opostos: Cauã (ACV Paranhos) e Cassio (Bonito);

Líbero: Pedro (ACV Paranhos).

Confira a campanha da seleção do Estado na competição:

Mato Grosso do Sul 3 x 0 Alagoas (25/21, 25/11 e 25/17)

Mato Grosso do Sul 3 x 0 Piauí (25/22, 25/12 e 25/15)

Mato Grosso do Sul 2 x 3 Maranhão (25/16, 27/25, 15/25, 22/25 e 11/15)

Mato Grosso do Sul 3 x 1 Amazonas (25/14, 20/25, 25/16, 25/12)

Mato Grosso do Sul 3 x 0 Ceará (25/18, 25/23, 25/19)

Mato Grosso do Sul 3 x 0 Rio Grande do Norte (25/14, 25/21, 25/20)

Mato Grosso do Sul 3 x 2 Mato Grosso (23/25, 26/24, 22/25, 25/20 e 15/12)