Consultoria Seleção oferecerá consultoria gratuita para 200 mulheres em MS Sebrae/MS quer estimular geração de negócio próprio

Uma iniciativa desenvolvida pelo Serviço de Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MS) oferecerá 200 vagas de consultoria gratuita, no período de nove meses, para mulheres que sejam empresárias ou que tenham interesse em comandar o próprio negócio.

As inscrições seguem até 22 de fevereiro e as selecionadas receberão treinamento e capacitação com especialistas em gestão de pequenas empresas em temas chave como: marketing digital; vendas; gestão de fluxo de caixa; aspectos tributários; liderança; planejamento estratégico; inovação e crédito.

Serão 40 horas de instrutoria e 30 horas de consultorias/mentorias oferecidas de maneira virtual e presencial. A lista das aprovadas será divulgada no portal da instituição, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

De acordo com Lucielle Lima, analista técnica do Sebrae em MS, e gestora do projeto de empreendedorismo feminino no estado, a motivação para realizar o programa foi justamente minimizar estes problemas enfrentados, promovendo o desenvolvimento local por meio da melhoria dos negócios das mulheres; além de garantir networking às participantes.

“Acreditamos que o empreendedorismo feminino possui um efeito multiplicador de crescimento econômico no território. A partir do momento em que se inclui a mulher no negócio, já começa a se perceber uma mudança, principalmente nas áreas de saúde e educação”, conclui.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Segundo a pesquisa GEM (Global Enterpreneurship Monitor) 2017, o Brasil possui 24 milhões de negócios liderados por mulheres. Elas se destacam na abertura de novos negócios: 14 milhões de empresas abertas por mulheres face a 13 milhões pelos homens.

O mesmo estudo aponta, no entanto, que, apesar de abrirem mais empresas e serem mais escolarizadas, os negócios liderados por mulheres tendem a faturar menos e ser menos intensivos em inovação; têm mais dificuldades em prosperar; e possuem pouca diversificação, em segmentos de baixo valor agregado e com menor capacidade de internacionalização.

SERVIÇO

O edital com todos os critérios necessários para as interessadas em participar Programa Sebrae para Mulheres de Negócios está disponível no portal da instituição de apoio aos pequenos negócios em Mato Grosso do Sul, por meio deste link. Dúvidas e informações: 0800 570 0800.

*Com informações da Assessoria de Comunicação Sebrae/MS