Dourados Seleção para contratação de técnicos é aberta

O Senai de Dourados abriu processo seletivo para recrutamento e seleção interna e externa referente a três vagas de instrutor técnico operacional nas áreas de técnico em mecânica, mecânica industrial e mecânica em máquinas e motores industriais; técnico em mecânica automotiva; e técnico em mecânica agrícola, mecânica de máquinas agrícolas, mecânica de implementos agrícolas e mecânica diesel.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (26/02), mediante apresentação de currículo com identificação da vaga, número do aviso de processo seletivo e cópias digitalizadas dos documentos comprobatórios de escolaridade e de experiência profissional na área. Os interessados deverão encaminhar o currículo e a documentação exigida para o e-mail rh@sfiems.com.br, identificando o assunto como “APS 06/2019 Instrutor (a) Técnico Operacional” e nome completo do candidato.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas, sendo a primeira a análise documental, seguida pela avaliação comportamental, prova teórica e, por fim, entrevista. A avaliação comportamental e a prova teórica serão realizadas no dia 1º de março e o resultado será divulgado no dia 13 de março. Já a entrevista será realizada no dia 15 de março e o resultado final será disponibilizado no dia 20 de março.

O aprovado será convocado para, no prazo de 48 horas, submeter-se ao exame médico admissional e para apresentar a documentação de admissão, inclusive registro no respectivo conselho profissional. O candidato será enquadrado como instrutor técnico operacional com jornada de trabalho horista pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Serviço – O edital completo pode ser visualizado pelo link http://www.fiems.com.br/processo-seletivo.