Oscar Sem apresentador, festa do Oscar confirma 13 atores para anunciar prêmios

Ainda sem um apresentador oficial confirmado, a festa do Oscar terá ao menos 13 atores anunciando os prêmios. Entre eles, o Capitão América Chris Evans, a já oscarizada Brie Larson e Whoopi Goldberg, que já ganhou um prêmio e apresentou a cerimônia quatro vezes.

Os produtores do evento Donna Gigliotti e Glenn Weiss ainda devem confirmar mais nomes. Por enquanto devem participar: Awkwafina e Constance Wu, de "Podres de Ricos", as comediantes Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph, além de Daniel Craig, Jennifer Lopez, Amandla Stenberg, Charlize Theron e Tessa Thompson.

A Filarmônica de Los Angeles tocará durante o segmento "in memorian", no qual são homenageados os mortos do ano, sob regência do venezuelano Gustavo Dudamel.