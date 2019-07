Traumatismo craniano Sem capacete, homem sofre traumatismo craniano após cair de moto Ele não portava documentos e estava inconsciente

Um homem sofreu traumatismo craniano com afundamento do crânio, na manhã desta quinta-feira (25), após um acidente de moto em um assentamento em Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande.

De acordo o site Capital do Pantanal, ele aparentava ter entre 50 e 60 anos, estava sem capacete e também teve ferimentos no rosto com hemorragia. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro em estado gravíssimo.

A vítima não estava portando nenhum documento e estava inconsciente no momento em que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, por isso não foi identificado.