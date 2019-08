clima Sem chuva, temperatura chega aos 33ºC nesta quarta-feira em MS Em Campo Grande choveu durante a madrugada, mas não há mais previsão de chuva no decorrer do dia

Dia amanhecendo na Rua 14 e Julho, em Campo Grande Foto: (Foto: Henrique Kawaminami)

A quarta-feira (7) será de céu parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul e temperatura máxima que poderá chegar aos 33°C, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva.

Em Campo Grande choveu durante a madrugada, mas não há mais previsão de chuva no decorrer do dia. A quarta-feira será de céu parcialmente nublado e com temperatura máxima de 29°C.

Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Brasilândia, a máxima será de 28°C com tempo parcialmente nublado a claro. Em Dourados, Antônio João, Amambai, Fátima do Sul e Ponta Porã, a máxima poderá chegar aos 30°C.

Na região do Pantanal, o dia será de céu parcialmente nublado a claro. A temperatura máxima poderá chegar aos em 33ºC em Aquidauana e Corumbá, região do Pantanal.