'Festa fantasia' Sem dinheiro, pai criativo faz vestido de sacos plásticos para filhinha ir em uma festa A menina tinha que ir fantasiada para uma festa da escola

Um operador de máquinas que vive em Santa Catarina não deixou que as dificuldades com que a família vive impedissem a filha, de dois anos, de ir a uma festa à fantasia da escola.

Com recurso à internet e sacos de plástico do supermercado, Luciano Carvalho, criou um vestido de princesa para a filha.

"Estávamos sem dinheiro, sem condições para comprar a fantasia. Então fomos criativos, eu, a minha esposa e a minha enteada, e decidimos fazer com sacos", explicou o homem ao G1.

Quando Samira chegou à festa com a roupa de princesa, a emoção foi geral. "Quando o pai trouxe ela e disse: 'Professora fui eu que consegui fazer'. Tive de me conter, porque foi muito emocionante. Quando nós levamos ela para dentro da sala ela estava se sentindo uma princesa. Dançava, balançava o vestido, mexia no laço da cabeça", contou Aline Dias, a professora da menina.

A professora enviou uma das fotografias para o supermercado que tinha ajudado o pai com os sacos, para que fossem todos da mesma cor e "todo mundo ficou emocionado querendo saber como podiam ajudar aquela família".

No dia seguinte à festa, foram até à casa de Luciano para perguntar se Samira vivia ali. "Disseram que a equipe do supermercado tinha se organizado e tinha ficado comovida com a história por isso tinham preparado umas coisinhas para a criança", revelou. A família recebeu comida, roupa e brinquedos, e também uma fantasia de princesa para a menina.